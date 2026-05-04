تشغيل بوابتين جديدتين لـ «درب» في أبوظبي اليوم

أعلن مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) التابع لدائرة البلديات والنقل، بدء تفعيل وتشغيل بوابتين جديدتين للتعرفة المرورية ضمن نظام «درب» في إمارة أبوظبي، بدءاً من اليوم، على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

ويأتي تشغيل البوابتين بالتعاون مع شركة «كيو موبيليتي»، كجزء من جهود المركز لتعزيز انسيابية الحركة المرورية على الطرق الرئيسة، وتحسين كفاءة استخدام شبكة الطرق، والحد من الازدحام، لاسيما خلال فترات الذروة.

وحدّد المركز موقعي البوابتين الجديدتين، حيث تقع الأولى في منطقة غنتوت، على شارع الشيخ مكتوم بن راشد، بينما تقع الثانية على شارع واحة الكرامة، عند مدخل ومخرج شارع الشيخ زايد.

وأوضح المركز أن اختيار الموقعين جاء بناء على دراسات مرورية متخصصة، أخذت في الاعتبار كثافة الحركة وأنماط التنقل، وتوافر طرق بديلة في محيطهما.

ويتيح موقع بوابة القرم للتعرفة المرورية، على شارع واحة الكرامة، للسائقين استخدام شارع الشيخ راشد بن سعيد أو شارع الخليج العربي مسارين بديلين، أما بوابة غنتوت للتعرفة المرورية فيمكن لمستخدمي الطريق اختيار شارع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مساراً بديلاً.

وفي ما يخص الرسوم، أفاد المركز بأنه سيتم تطبيق رسم قدره أربعة دراهم عن كل عبور، مع تأكيد استمرار منح الإعفاء لمركبة واحدة لفئات محددة، تشمل كبار المواطنين، وأصحاب الهمم، وأصحاب الدخل المحدود، والمواطنين المتقاعدين.

وأكد مركز النقل المتكامل أن إضافة البوابتين تأتي ضمن جهود تطوير شبكة الطرق في الإمارة، بما يواكب التوسّع العمراني وتنامي الحركة المرورية.

ويواصل المركز متابعة أثر البوابتين الجديدتين من خلال مراجعات دورية لقياس نتائجها وتحليل أنماط الاستخدام، ما يضمن التطبيق الفاعل للنظام، وفق المتطلبات المرورية المعتمدة.