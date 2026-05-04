1844 مهمة نفذتها «البحث والإنقاذ» بشرطة دبي في الربع الأول

نفَّذت الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بشرطة دبي 1844 مهمة، خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأكد مدير الإدارة، اللواء راشد خليفة بن درويش الفلاسي، أن هذا العدد من المهام يعكس جاهزية فرق البحث والإنقاذ، وقدرتها على التعامل مع مختلف البلاغات بكفاءة وسرعة، وبما يضمن سرعة الوصول إلى موقع الحادث وتقليل زمن الاستجابة، ويُسهم في حماية الأرواح والممتلكات.

من جانبه، أوضح مدير إدارة البحث والإنقاذ، العقيد خالد إبراهيم، أن فِرَق البحث والإنقاذ نفذت وتعاملت مع 96 حادثاً، و105 مهمات نقل، وثماني مهمات إنقاذ لمركبات علقت في الرمال، و675 مهمة نقل مركبات إلى خارج مسارات الشوارع، و288 مهمة فتح أبواب مغلقة في سيارات ومنازل ومصاعد، وست مهام لتأدية سيناريوهات تُحاكي حوادث متنوعة، و237 مهمة تأمين فعاليات، وتأدية 31 مهمة، إضافة إلى مهام أخرى.

وأشار إلى أن شرطة دبي تولي اهتماماً كبيراً بتأهيل الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية متقدمة، تضمن تنفيذ سيناريوهات واقعية تحاكي مختلف أنواع الحوادث مثل الانحشار والحوادث المرورية والحرائق وحالات السقوط، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية الميدانية وتعزيز مهارات التعامل مع الحالات الحرجة بكفاءة واحترافية.