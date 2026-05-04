ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال مايو

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويكون الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 15:17، والمد الثاني عند الساعة 02:09.

ويحدث الجزر الأول عند الساعة 08:47، والجزر الثاني عند الساعة 19:50.

أما بحر عمان فيكون خفيفاً إلى متوسط الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:46، والمد الثاني عند الساعة 22:27، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 17:19، والجزر الثاني عند الساعة 05:13.واستعرض المركز الخصائص المناخية العامة لشهر مايو في الدولة، موضحاً أنه يعد أحد شهور الفترة الانتقالية الأولى «الربيع» بين فصلَي الشتاء والصيف، وتواصل الشمس خلاله حركتها الظاهرية شمال خط الاستواء، ما يؤدي إلى ازدياد ساعات النهار تدريجياً في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. وينعكس ذلك بارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على معظم مناطق الدولة.

وأشار إلى أن تأثير المرتفع الجوي السيبيري يتراجع خلال مايو، مقابل تأثر المنطقة بامتدادات منخفضات جوية قادمة من الغرب أو الشرق. وعند اقترانها بامتدادات لمنخفضات جوية علوية متحركة من الغرب إلى الشرق، تتكاثر السحب على بعض المناطق مع فرص لهطول الأمطار.

ولفت إلى أن نسبة الرطوبة في الهواء تنخفض نسبياً مقارنة بشهر أبريل، خصوصاً خلال النصف الثاني من الشهر، مع بقاء الفرص مهيأة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة، ويتراجع تكرار حدوثه خلال النصف الثاني.

وفي ما يتعلق بالإحصائيات المناخية والسجلات التاريخية، ذكر المركز أن متوسط درجات الحرارة خلال مايو يُراوح بين 30.6 و33.6 درجة مئوية، فيما يُراوح متوسط درجات الحرارة العظمى بين 37.3 و40.9 درجة مئوية، ومتوسط درجات الحرارة الصغرى بين 24.3 و26.8 درجة مئوية.

وسجلت أعلى درجة حرارة خلال مايو 51.6 درجة مئوية في منطقة سويحان عام 2025.