قرقاش: الاستقلالية الاستراتيجية تضمن للإمارات تجاوز التحديات

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السموّ رئيس الدولة، اليوم الأحد، أن صمود دولة الإمارات و"الاستقلالية الاستراتيجية" سيضمن تجاوز التحديات بنجاح.

وقال قرقاش في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "رحلة الإمارات، من بدايات صعبة إلى دولة مؤثرة وواثقة، لم تكن سهلة. إنها تعكس القيادة والرؤية والانضباط".

وأضاف: "صمودنا والاستقلالية الاستراتيجية لنا سيضمنان أننا نتجاوز التحديات الإقليمية الحالية بنجاح، بينما نواصل دفع الاستقرار والتقدم. ونحن نبقى واثقين في الاتجاه الذي وضعناه".