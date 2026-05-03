حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد يحضرون أفراح المنصوري والفلاسي

حضر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه اليوم حمد عبيد بن الشيخ جمعة المنصوري بمناسبة زفاف نجله عبيد إلى كريمة عبدالله سعيد مطر بن لاحج الفلاسي في مجلس أم سقيم بدبي.

وهنّأ سموهم العريس وذويه، متمنين له حياة أسرية سعيدة وهانئة.