"كهرباء الشارقة" تطلق مبادرة "لنصلهم" دعما للمرضى وكبار السن في خورفكان

أطلقت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة "سيوا" مبادرة "لنصلهم" في مدينة خورفكان وتستهدف تقديم خدمات متميزة لذوي الاحتياجات الطبية الخاصة من كبار السن وتوفير الدعم الفني والتقني اللازم لهم دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة وذلك بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية.

وأوضح مدير إدارة خورفكان بالهيئة المهندس سعود عبد العزيز، أن مبادرة "لنصلهم" تأتي تجسيداً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوفير سبل العيش الكريم والراحة لجميع القاطنين في الإمارة، وتترجم نهج الهيئة في التحول من انتظار المتعامل إلى الذهاب إليه، خاصة الفئات الخاصة من ذوي الاحتياجات الطبية من كبار المواطنين.

وأشار رئيس قسم الطوارئ بالتكليف في إدارة خورفكان المهندس عبد الله النقبي، إلى أنه تم التنسيق مع دائرة الخدمات الاجتماعية بخورفكان وتحديد الحالات ووضع قاعدة بيانات دقيقة وشبكة دعم لوجستي متكاملة وعلامات مميزة على اللوحات الكهربائية للوصول إلى هؤلاء المستفيدين في أسرع وقت ممكن وتسهيل تقديم الخدمات المرتبطة بالكهرباء.