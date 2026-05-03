تشغيل بوابتين جديدتين لنظام "درب" في أبوظبي غداً

أعلن مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل"، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن بدء تفعيل وتشغيل بوابتين جديدتين للتعرفة المرورية ضمن نظام "درب" في إمارة أبوظبي، وذلك اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين الموافق 4 مايو، على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

ويأتي تنفيذ وتشغيل البوابتين بالتعاون مع شركة "كيو موبيليتي" كجزء من جهود المركز لتعزيز انسيابية الحركة المرورية على الطرق الرئيسة وتحسين كفاءة استخدام شبكة الطرق والحد من الازدحام لا سيما خلال فترات الذروة.

وحدد المركز موقعي البوابتين الجديدتين؛ حيث تقع الأولى في منطقة غنتوت على شارع الشيخ مكتوم بن راشد، بينما تقع الثانية على شارع واحة الكرامة عند مدخل ومخرج شارع الشيخ زايد.



وأوضح المركز أن اختيار هذين الموقعين جاء بناءً على دراسات مرورية متخصصة، أخذت في الاعتبار كثافة الحركة وأنماط التنقل وتوافر طرق بديلة في محيطهما، حيث يتيح موقع بوابة القرم للتعرفة المرورية على شارع واحة الكرامة للسائقين استخدام شارع الشيخ راشد بن سعيد أو شارع الخليج العربي كمسارات بديلة، أما بوابة غنتوت للتعرفة المرورية، يمكن لمستخدمي الطريق اختيار شارع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كمسار بديل.

وفيما يخص الرسوم، أفاد المركز بأنه سيتم تطبيق رسم قدره 4 دراهم عن كل عبور، مع التأكيد على استمرار منح الإعفاء لمركبة واحدة للفئات التالية، والتي تشمل كبار المواطنين، وأصحاب الهمم، وأصحاب الدخل المحدود، والمواطنين المتقاعدين.

وأكد مركز النقل المتكامل أن إضافة البوابتين تأتي ضمن جهود تطوير شبكة الطرق في الإمارة، بما يواكب التوسع العمراني وتنامي الحركة المرورية، ويواصل المركز متابعة أثر البوابات الجديدة من خلال مراجعات دورية لقياس نتائجها وتحليل أنماط الاستخدام، ما يضمن التطبيق الفاعل للنظام وفق المتطلبات المرورية المعتمدة.