عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي في أجواء الدولة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي في أجواء دولة الإمارات، ورفع الإجراءات الاحترازية التي طبقت مؤقتاً.

وأكدت الهيئة أن القرار جاء عقب تقييم شامل للأوضاع التشغيلية والأمنية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددة على استمرار المتابعة اللحظية لضمان أعلى مستويات السلامة الجوية. وثمّنت الهيئة تعاون المسافرين وشركات الطيران خلال الفترة الماضية، مؤكدة جاهزية فرقها الفنية والتشغيلية للتعامل مع أي مستجدات محتملة. ووجهت الهيئة الدعوة إلى الجمهور لاستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.