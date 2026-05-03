محمد بن راشد: المسؤولية هي أن تحمل همّ الوطن.. كل الوطن.. حتى لا تكون همّاً عليه

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في تدوينة عبر حسابه الشخصي على منصة «إكس»، تحت وسم «علمتني الحياة»: «علمتني الحياة أن المسؤولية أمانة.. والمسؤول الذي يكون همّه نجاحه الشخصي فقط ليس أميناً.. المسؤول الذي لا يحرص على نجاح بقية المسؤولين في الوطن ليس أميناً.. الأنانية في النجاح في العمل العام هي خيانة للأمانة.. لأن الوطن لا يتجزأ.. المسؤولية هي أن تحمل همّ الوطن.. كل الوطن.. حتى لا تكون همّاً عليه».

ودأب سموه خلال الفترات الماضية على نشر مقتطفات مضيئة من فكر سموه في ما يشبه عصارة التجربة، محفزاً على وضع مصلحة الوطن على رأس قائمة الأولويات عند كل مفترق طرق.