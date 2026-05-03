دبي تُعزز النقل المستدام بـ 735 حافلة كهربائية جديدة

سرّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي من وتيرة تنفيذ استراتيجيتها للتحول إلى منظومة نقل عام عديمة الانبعاثات بحلول عام 2050، عبر التوسع في تشغيل الحافلات الكهربائية وتوريد 735 حافلة تستكمل تسلمها تدريجياً خلال العام الجاري، في خطوة تمثل الدفعة الأكبر والأولى من نوعها على مستوى الدولة.

وتشغّل الهيئة حالياً 40 حافلة كهربائية ضمن أسطول النقل الجماعي، في إطار خطة شاملة للتحول الكامل إلى وسائل نقل جماعي صديقة للبيئة، تشمل اعتماد الحافلات الكهربائية والهيدروجينية، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33 وأهداف دولة الإمارات في تحقيق الحياد المناخي.

وأنجزت الهيئة مشروع البنية التحتية للشحن الكهربائي في خمسة مواقع تشغيلية رئيسة، تضم 32 شاحناً بقدرة 360 كيلوواط، موزعة على القوز، والروية، والليسيلي، والخليج التجاري، إضافة إلى محطة جبل علي، بما يعزز جاهزية الأسطول ويدعم استمرارية التشغيل وفق متطلبات التوسع في استخدام الحافلات الكهربائية.

وبدأت الهيئة تشغيل إحدى الحافلات الكهربائية على خط F13، بمدى يصل إلى 370 كيلومتراً في الشحنة الواحدة، وبطارية بسعة 470 كيلوواط/ساعة، مع التركيز على كفاءة أنظمة التكييف ومستوى الراحة، بما يلبي متطلبات التشغيل في البيئة الحضرية. وتستند الهيئة في تقييم أداء الحافلات الكهربائية إلى مجموعة من المؤشرات الفنية والتشغيلية، تشمل مدى البطارية، وزمن الشحن، وتكرار الحاجة لإعادة التزويد بالطاقة، إلى جانب معايير الانبعاثات والهدوء والكفاءة التشغيلية.

وأظهرت نتائج التشغيل تفوقاً واضحاً للحافلات الكهربائية، خاصة في الرحلات الحضرية القصيرة والمتوسطة، مع تسجيل نسبة رضا تجاوزت 95% لدى السائقين والركاب.

وتقيس الهيئة الأثر البيئي لهذا التحول عبر مؤشرات رئيسة تشمل البصمة الكربونية، وانبعاثات الغازات الدفيئة، واستهلاك وقود الديزل.

وسجلت الهيئة انخفاضاً في انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 12% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، وبنسبة 44% مقارنة بعام الأساس 2022.

وأسهم تشغيل الحافلات الكهربائية أيضاً في تجنب أكثر من 59 ألفاً و263 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال عام 2025، ما يدعم مستهدف خفض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول عام 2030، ضمن استراتيجية أشمل لتحقيق النقل العام عديم الانبعاثات.