طقس الإمارات غداً.. صحو بوجه عام

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس، يوم غد الأحد، صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها شمالية غربية – شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:37، والمد الثاني 01:45، والجزر الأول عند الساعة 08:17، والجزر الثاني عند الساعة 19:29، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:18، والمد الثاني 21:57، والجزر الأول عند الساعة 16:49، والجزر الثاني عند الساعة 04:42.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 27 65 15

دبي 40 27 65 15

الشارقة 40 26 65 15

عجمان 35 28 70 30

أم القيوين 38 23 65 15

رأس الخيمة 41 24 60 15

الفجيرة 43 33 45 15

العـين 42 26 40 15

ليوا 42 24 40 10

الرويس 40 24 70 15

السلع 40 25 65 15

دلـمـا 37 26 75 25

طنب الكبرى / الصغرى 36 27 70 30

أبو موسى 36 27 70 30