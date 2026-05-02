«رواد الأعمال».. منصة لتحويل الأفكار الإبداعية للمواطنين إلى علامات تجارية عالمية

صممت وزارة تمكين المجتمع، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة، برنامج «رواد الأعمال من الأسر الإماراتية»، وهو منصة نوعية، لتحويل الأفكار الإبداعية والريادية للمواطنين إلى علامات تجارية وطنية تنافس في الأسواق العالمية، وتمكينهم من قيادة مشاريعهم الخاصة بكفاءة عالية، وترسيخ استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي بالاعتماد على الذات، وذلك ضمن مبادرات عام الأسرة.

ويستهدف البرنامج تدريب وتأهيل 1000 من روّاد الأعمال من الأسر الإماراتية المنتجة، على مدى خمس سنوات، بمعدل 200 متدرب كل عام، بما يُمكّنهم من تحويل مهاراتهم وطموحاتهم في ريادة الأعمال إلى مشروعات ناجحة تمتلك قدرات تنافسية.

ويتضمن البرنامج محاور متعددة، تشمل تطوير عقلية ريادة الأعمال، وتحديد الفوارق بين عقلية رائد الأعمال وعقلية الموظف، وتوليد الأفكار لمعرفة التحديات وتحويلها إلى فرص، وبناء نموذج العمل من خلال عرض القيمة واستخدام بناء نموذج العمل، والتحقق من الفكرة والسوق لاختبار الفكرة وجمع ملاحظات المستخدمين، وتحليل السوق واتجاهات المنافسين من خلال استخدام أدوات التحليل، إضافة إلى نماذج الأعمال والإيرادات من تصميم نموذج الإيرادات والتحول الرقمي، واستراتيجيات الدخول إلى السوق عبر بناء هوية قوية للعلامة التجارية، وحملات تسويقية مصممة لتحقيق التأثير والنمو السريع، والتخطيط المالي والتمويل عبر إعداد التكاليف والتوقعات، وتحديد مصادر التمويل، ومهارات العرض والتقديم من خلال إعداد عرض تقديمي فعّال يبرز فكرة المشروع، ويقنع المستثمرين.