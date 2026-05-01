عبدالله بن زايد يؤكد دعم دولة الإمارات للإجراءات السيادية التي تتخذها مملكة البحرين لحماية أمنها الوطني

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، دعم دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل للإجراءات السيادية التي تتخذها مملكة البحرين الشقيقة، لحماية أمنها وصون سيادتها ومكتسباتها الوطنية، في مواجهة كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المملكة.

وشدد سموه على أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج، مؤكداً دعم دولة الإمارات الثابت لمملكة البحرين الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها الوطني واستقرارها.