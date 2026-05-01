طقس الإمارات غداً.. صحو بوجه عام

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، مع ظهور بعض السحب الجزئية أحياناً، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح بين 10 و20 كم/س، وقد تصل إلى 35 كم/س أحياناً، كما توقع أن يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المدّ الأول عند الساعة 13:58، والمدّ الثاني عند 01:22، فيما يقع الجزر الأول عند 07:45، والجزر الثاني عند 19:06.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 10:47 والمد الثاني عند الساعة 21:31 والجزر الأول عند الساعة 16:19 والجزر الثاني عند الساعة 04:16.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 38 26 75 20

دبي 38 27 70 20

الشارقة 38 25 75 25

عجمان 35 28 80 30

أم القيوين 36 25 80 30

رأس الخيمة 38 24 70 20

الفجيرة 44 31 30 10

العـين 41 25 65 40

ليوا 41 23 65 10

الرويس 38 24 80 15

السلع 37 24 70 10

دلـمـا 33 25 80 20

طنب الكبرى / الصغرى 34 25 80 40

أبو موسى 34 25 80 40