نصائح من هيئة الصحة بدبي لحماية الصحة الجسدية في العمل

أكدت هيئة الصحة بدبي أن صحة العامل وسلامته أساس الإنتاج والاستقرار، مقدمة نصائح لحماية الصحة الجسدية في بيئة العمل.

وقالت الهيئة في تدوينة عبر منصة "إكس"، اليوم الجمعة، بمناسبة يوم العمال العالمي إن العمال يتعرضون عالمياً إلى أمراض مرتبطة بالعمل، وإصابات مهنية، وضغوط نفسية مزمنة، وهي حالات يمكن الوقاية منها، من خلال الالتزام بمعايير السلامة المهنية، والوقاية من الحوادث والإصابات، واستخدام معدات الحماية الشخصية، وإجراء الفحوصات الطبية الدورية، وتوفير التدريب المستمر.