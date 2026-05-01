شرطة أبوظبي تعزز التوعية الرقمية للوقاية من المخدرات في المدن العمالية

نفّذت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلة في مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي، مبادرة توعوية تزامنًا مع يوم العمال العالمي 1 مايو ، بالتعاون مع سلطة المدن العمالية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، ودعم الأولوية الاستراتيجية «الأمن الاستباقي» والهدف الاستراتيجي "قدرات أمنية متطورة للكشف والاستجابة وتعزيز سبل تعزيز التوعية الرقمية" .

وتضمنت المبادرة نشر مواد «توعوية رقمية للوقاية من المخدرات» استهدفت فئة العمال، باللغات العربية والإنجليزية والأوردو، بهدف رفع مستوى الوعي بمخاطر التعاطي، وتسليط الضوء على آثارها السلبية على الفرد والمجتمع، إلى جانب التعريف بالجزاءات القانونية المترتبة على تعاطيها أو ترويجها.