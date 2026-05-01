خطبة الجمعة: تعدد الزوجات وسيلة شرعية لتوسيع الأسرة

أكدت خطبة الجمعة، اليوم، أن تعدد الزوجات يُعد من الوسائل المشروعة لتكثير الذرية، شريطة توفر الاستطاعة والقدرة على تحقيق العدل وحسن الرعاية بين الزوجات، بما يسهم في توسيع نطاق الأسرة وزيادة نماء المجتمع ووطن أكثر قوة وازدهاراً.

وشددت الخطبة، التي جاءت بعنوان "بُيُوتُنَا حَيَاةٌ"، على أهمية الزواج من أجل الإنجاب، معتبرة إياه امتثالاً لأمر الله وسيرًا على سنته في خلقه، وشبهت الخطبة إهمال الإنجاب بعد الزواج بترك الأرض الخصبة دون زراعة، مما يعرض صاحبه للوم.

كما دعت إلى استغلال التقدم الطبي لعلاج العقم وزيادة فرص الإنجاب، مؤكدة أن الذرية قرينة بالأرزاق ، والسعي للنسل مطلوب شرعًا.

ودعت الخطبة المصلين إلى جعل طلب الذرية "قربة" يتقربون بها إلى الله تعالى، مؤكدة أن المقصد من الزواج يتجسد في بناء كيان الأسرة، وتكثير أفراد المجتمع، وتعزيز قوة الوطن، بالإضافة إلى عمارة الحياة بالنسل الصالح والذرية الطيبة.

ووجهت الخطبة الشكر للقيادة الرشيدة على مبادراتها الرائدة في تيسير سبل الزواج وتخفيف أعبائه المادية عن كاهل الشباب، كما ثمنت الخطبة الدور الإيجابي للأسر والآباء والأمهات الذين ساهموا في تسهيل إجراءات الزواج، داعيةً الله أن يبارك في جهودهم ويجعلهم قدوة حسنة في المجتمع لتعزيز الاستقرار الأسري.

وحذرت الخطبة من المبالغة والبهرجة في تكاليف حفلات الزواج والخطوبة، منتقدةً اتباع عادات دخيلة وتنافسًا غير محمود في استعراض الهدايا والأعطيات الثمينة، لما يسببه ذلك من إثقال كاهل الأسر الناشئة بالديون والهموم التي تعكر صفو حياتها.

ودعت الأسر إلى التيسير على الأبناء اقتداءً بالهدي النبوي وسيرًا على نهج الآباء والأجداد، مؤكدة أن البركة واليمن في الزواج يرتبطان بتخفيف التكاليف والصداق، لضمان استقرار الأسرة وتحقيق سعادتها بعيدًا عن الأعباء المادية المرهقة.

وحثت الخطبة على أهمية تعزيز التواصل الفعّال داخل البيوت، داعيةً الآباء والأمهات إلى تخصيص وقت لأفراد الأسرة لا تزاحمه الهواتف الذكية ولا تقطعه المشاغل؛ محذرة من أن الانشغال عن الأسرة يؤدي إلى إهمالها ويورث الندامة على التفريط في حقها، مستشهدةً بقوله ﷺ: «كفى ‌بالمرء ‌إثما أن يضيع من ‌يعول».

ووجهت بضرورة إطابة الكلام، وتبادل المحبة والاحترام، والتجاوز عن الهفوات والابتعاد عن مسببات الخصام، مؤكدة أن "الرفق" هو مفتاح الخير في البيوت استناداً إلى التوجيه النبوي: «إذا أراد الله بأهل بيت خيرا؛ ‌أدخل ‌عليهم ‌الرفق».