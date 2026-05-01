محمد بن راشد: هدفنا أن تبقى الحكومة تتعلم.. بدون توقف..

التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الدفعة الأولى من بعثات محمد بن راشد التخصصية.

وقال سموه في حسابه الرسمي على "إكس": "مع الدفعة الأولى من بعثات محمد بن راشد التخصصية.. والموجهة للكوادر الوطنية الحكومية في أفضل الجامعات العالمية مثل جامعة نيويورك وجامعة جورج تاون وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وغيرها..".

وتابع سموه: "الهدف تكوين خبرات تخصصية في القطاعات المستقبلية لهذه الكوادر.. الهدف أن تبقى الحكومة تتعلم.. بدون توقف.. نحن شعب لا يتوقف عن التعلم.. لأن المعرفة هي التي نقلتنا من بساطة الصحراء إلى عمق الفضاء".