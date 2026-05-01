الإمارات تحظر سفر المواطنين إلى إيران ولبنان والعراق

أعلنت وزارة الخارجية حظر سفر مواطني دولة الإمارات إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية العراق، نظراً للتطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة، ودعت جميع المواطنين الموجودين في هذه الدول إلى سرعة المغادرة، والعودة إلى دولة الإمارات في أقرب وقت.

وأكدت وزارة الخارجية أهمية الالتزام بالتعليمات والتنبيهات الصادرة عنها، وأهابت بالمواطنين الموجودين في إيران ولبنان والعراق التواصل معها عبر الرقم: 97180044444+، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحفاظ على سلامة مواطنيها.