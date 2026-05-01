6 تهديدات سيبرانية الأكثر شيوعاً في وقت الأزمات

حذّر مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، ضمن «الدليل الإرشادي للتوعية بالأمن السيبراني خلال الأزمات»، الذي أصدره أخيراً، من ستة تهديدات سيبرانية، وصفها بأنها الأكثر شيوعاً في وقت الأزمات، وتشمل التصيد والاحتيال الإلكتروني، واختراق الحسابات، والبرمجيات الخبيثة، وانتحال الهوية وإنشاء الحسابات الوهمية على وسائل التواصل الاجتماعي، والاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، مثل تقليد الأصوات، أو إنشاء صور أو فيديوهات مزيفة تبدو كأنها صادرة عن جهات أو أشخاص موثوقين بهدف التضليل أو الاحتيال، فضلاً عن تسريب البيانات عبر مواقع غير موثوقة.

وأطلق مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي، هذا الدليل باللغتين العربية والإنجليزية، ضمن المرحلة الثانية من حملة «مجتمعنا جاهز».

ويهدف هذا الدليل إلى تعزيز وعي أفراد المجتمع بالمخاطر السيبرانية، وترسيخ ممارسات الاستخدام الآمن للتقنيات الرقمية، بما يمكّنهم من حماية بياناتهم الشخصية وحساباتهم الإلكترونية عند استخدام مختلف الخدمات الرقمية، لاسيما في أوقات الأزمات والظروف الاستثنائية، وذلك للحد من التعرض للتهديدات الإلكترونية وتفادي الوقوع ضحية لها.

ويقدم الدليل أبرز الإرشادات والتدابير الوقائية الواجب اتباعها للحد من المخاطر السيبرانية، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وحماية الأفراد والمؤسسات، وضمان استمرارية الأعمال.

وأشار الدليل إلى أن الهجمات السيبرانية تزداد خلال الأزمات بسبب: استغلال حالة الخوف والارتباك لدى الأفراد، ما يسهل خداعهم، والتسرع في اتخاذ القرارات الرقمية من دون التحقق الكافي منها، وضعف التحقق من صحة المعلومات، مع انتشار الشائعات والأخبار غير المؤكدة، وزيادة الاعتماد على القنوات غير الرسمية للحصول على المعلومات أو الخدمات.

وحدد أبرز الدلائل على وجود محاولة احتيال تشمل: طلب بيانات شخصية أو رموز تحقق بشكل عاجل، ووجود روابط غير معروفة المصدر، وطلب تحويل أموال بشكل مفاجئ، رسائل تدّعي الفوز بجوائز ثمينة وغير متوقعة أو عروض أو خصومات غير واقعية، وإشعارات تسجيل دخول من أجهزة غير معتادة، ورسائل صوتية أو فيديوهات غير متوقعة تطلب مشاركة المعلومات، ورسالة بأسلوب غير مألوف أو تبدو رسمية بشكل مبالغ فيه، وانتحال أسماء جهات رسمية أو موثوقة.

ونبّه الأفراد إلى مجموعة من الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها: الضغط على الروابط الإلكترونية المجهولة، واستخدام كلمات مرور متشابهة في أكثر من تطبيق، وتحميل تطبيقات من خارج المواقع الإلكترونية والتطبيقات الرسمية، ورفع ملفات أو إدخال بيانات في مواقع ومنصات غير موثوقة، ومشاركة رموز التحقق (OTP) مع الآخرين، والاستجابة السريعة للرسائل المشبوهة من دون تحقق كافٍ، وإعادة نشر معلومات أو مقاطع غير مؤكدة.

إرشادات مهمة

دعا مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ضمن الدليل الإرشادي للأمن السيبراني، أفراد المجتمع إلى الالتزام بمجموعة من الضوابط المهمة خلال الأزمات، والاعتماد على المصادر الرسمية فقط، وعدم نشر معلومات غير مؤكدة، والحذر من الرسائل التي تستغل الظروف الاستثنائية، والتحقق من صحة المقاطع الصوتية أو الفيديوهات قبل إعادة نشرها، وتجنب الانسياق خلف الرسائل التي تثير الخوف أو الاستعجال، واتباع الإجراءات الأمنية الصادرة عن الجهات المختصة، إضافة إلى عدم استخدام البريد الإلكتروني التعليمي في مواقع أو منصات عامة، خصوصاً تطبيقات الألعاب لتجنب تعرض الحساب للاختراق أو إساءة الاستخدام.

«الطوارئ والأزمات»:

• الخوف بوابة المحتالين لدفع الأفراد نحو اتخاذ قرارات رقمية متسرعة.