العور: العمال شركاء رئيسون في تحقيق الرؤية الطموحة للدولة

تحتفي دولة الإمارات بـ«اليوم العالمي للعمال»، الذي يوافق الأول من مايو كل عام، وذلك تعبيراً عن التقدير والاحترام لجهود القوى العاملة ودورها المحوري في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.

وتوجه وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، بالتهنئة لجميع العاملين في الدولة بهذه المناسبة، مشيراً إلى أن العمال يمثلون دعامة أساسية وشركاء رئيسين في تحقيق الرؤية الطموحة للدولة، في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ويسهمون بشكل فاعل في تعزيز مكانة الإمارات وجهة عالمية مثالية للعيش والعمل والاستثمار.

وأوضح أن الاحتفال باليوم العالمي للعمال يعكس القِيَم الإنسانية والتعاون والتراحم المجتمعي في دولة الإمارات، والتزامها المستمر بتوفير بيئة العمل الإيجابية، بما يعزز الإنتاجية وسهولة ممارسة الأعمال.

وأضاف أن النسيج المجتمعي لدولة الإمارات يعكس قصة نجاح إنساني تقوم على التعايش والتكافل بين مختلف الجنسيات والثقافات، حيث يشكّل العمال جزءاً أصيلاً من المجتمع ويسهمون بجهودهم في بناء وتنمية الوطن، فيما تحرص الدولة على ترسيخ قيم الاحترام وصون الكرامة الإنسانية، بما يعزز شعور الانتماء والاستقرار، ويجعل من يوم العمال مناسبة للتقدير والوفاء لكل من يشارك في مسيرة التنمية بروح الأسرة الواحدة.

وأشار إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة، بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، في تطوير المبادرات التي تعزز ثقافة التقدير ورعاية العمال، ودعم الحماية الاجتماعية لهم، بما يسهم في زيادة مرونة وتنافسية سوق العمل وجاذبيتها للكوادر الإماراتية والكفاءات العالمية.

وقال إن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً في توفير الرعاية للعمال، وضمان حقوقهم، وتعزيز رفاهيتهم، لافتاً إلى أن تكريمهم من خلال المبادرات المتنوعة يحفزهم على المزيد من العطاء والإبداع، ويعزز شعورهم بالرضا والاحترام لدورهم الحيوي، مؤكداً حرص الوزارة على التواصل المستمر مع العمال ومشاركتهم في المناسبات الوطنية والاجتماعية.

وتواصل دولة الإمارات تعزيز حماية الحقوق العمالية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مستندة إلى منظومة تشريعية متكاملة تكفل حماية حقوق العمال على نحو متوازن مع حقوق أصحاب العمل، وكذلك ضمان توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة.

وسجلت سوق العمل الإماراتية نمواً ملحوظاً منذ عام 2021 حتى عام 2025، مشكّلة بذلك دعماً مهماً للاقتصاد الإماراتي، حيث بلغ معدل نمو القوى العاملة 101.7% وسجلت العمالة الماهرة نمواً بلغ 49.9%، وبلغ نمو الشركات نسبة 45.7% خلال خمس سنوات.

ويجسد استقرار سوق العمل في دولة الإمارات فاعلية السياسات الحكومية، التي توازن بين حماية حقوق العاملين وتعزيز تنافسية الشركات، حيث تواصل وزارة الموارد البشرية والتوطين تطوير التشريعات والأنظمة، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية ويضمن بيئة عمل مرنة ومحفزة للإنتاجية والابتكار.

وبلغت نسبة العاملين المسجلين في نظام حماية الأجور وفي برنامج التأمين على مستحقات العمل، 99% من مجموع العاملين في القطاع الخاص، وذلك حتى نهاية عام 2025.

كما بلغت نسبة العاملين المسجلين في نظام «التأمين ضد التعطل عن العمل» مع نهاية العام الماضي 90% من إجمالي العمالة المستهدفة.

وعلى صعيد برامج التوعية التي تقدم من خلال 17 لغة، استكمل 100% من العمال المستهدفين برامج التوجيه الإلزامية مع نهاية العام الماضي، فيما بلغ عدد المستفيدين من برامج التوعية المتخصصة خلال العام الماضي أكثر من ثلاثة ملايين عامل.

وأظهرت نتائج العام الماضي نجاح منهجية الشراكة التي تنتهجها الوزارة مع القطاع الخاص في تعزيز المسؤولية المجتمعية، ومستوى التزام المنشآت بمعايير ومبادرات الحماية، بالتوازي مع كفاءة منظومة التفتيش الرقمية والميدانية للوزارة، حيث بينت النتائج التزام 99% من شركات القطاع الخاص بمتطلبات سياسة «حماية العمالة من الإجهاد الحراري التي تطبق سنوياً»، فضلاً عن تخصيص أكثر من 10 آلاف محطة استراحة لعمال التوصيل.

وفي إطار ترسيخ الامتثال الكامل للتشريعات، تتعامل الوزارة بحزم مع المخالفات الجسيمة التي تمس حقوق العمال أو نزاهة سوق العمل، حيث تم خلال عام 2025 إحالة نحو 2600 بلاغ جزائي إلى النيابات العامة.

وإيماناً بأهمية توفير سكنات عمالية متوافقة مع معايير السلامة والصحة المهنية، فقد بلغ عدد الشركات المسجلة في نظام السكنات العمالية مع نهاية العام الماضي أكثر من 2700 شركة، استفاد منها نحو 1.9 مليون عامل يتمتعون بأعلى معايير الراحة والصحة والسلامة.

18 فعالية للعمال في 40 موقعاً

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن البرنامج المتجدد للاحتفاء بالعمال بمناسبة «اليوم العالمي للعمال»، بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك ضمن مبادرات رفاه وإسعاد العمال ومشاركتهم الفرح في المناسبات كافة، وتأكيد دورهم الرئيسي في المسيرة التنموية للدولة.

وتشمل الفعاليات الاحتفالية، التي تنظم تحت شعار «أسرة واحدة.. وطن واحد»، أكثر من 18 فعالية ومبادرة، في أكثر من 40 موقعاً على مستوى الدولة.

ويعكس برنامج احتفالات الوزارة أولوياتها ونهجها المستدام لإسعاد العمال، وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية، وإبراز مستوى التقدير والاحترام الذي يحظون به في الدولة، ومستوى الاهتمام بسلامتهم ومعايير الصحة والسلامة المهنية.

ويتضمن البرنامج الاحتفالي تنظيم بطولة الكريكت، بالتنسيق بين وزارة الموارد البشرية والتوطين، وأبوظبي كريكت سبورتس هب، ومجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة فِرَق من العمالة، حيث سيصاحب البطولة سحوبات على جوائز قيّمة وتكريم الفائزين في البطولة المشار إليها، كما تنظم وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي واللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، سباق الجري العمالي في منطقة الميدان بدبي.

وتتضمن الفعاليات الاحتفالية تكريم العمال وزيارتهم في مواقع عملهم، وتوزيع الهدايا، لاسيما على العمال في العديد من المراكز التجارية في الدولة بالتعاون مع مجموعة ماجد الفطيم.