إطلاق «منصة تمكين رأس الخيمة» لتعزيز منظومة رأس المال البشري

أعلنت دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة إطلاق «منصة تمكين رأس الخيمة» RAK People Hub، منظومة حكومية متكاملة تهدف إلى إعادة تعريف منظومة تنمية رأس المال البشري في الإمارة، عبر بناء إطار مؤسسي موحد يجمع بين تطوير الكفاءات، وتعزيز الشراكات، وتمكين تبادل المعرفة بين مختلف القطاعات.

ترتكز «منصة تمكين رأس الخيمة» على بنية رقمية متقدمة تشكل المحرك الرئيس للمبادرة، حيث توفر بيئة متكاملة لتسجيل واعتماد المدربين والمرشدين، وبناء دليل مهني موثوق إلى جانب تقديم محتوى فكري وقيادي متخصص، وتعزيز التفاعل المهني المجتمعي بما يحول المبادرة إلى منظومة مستمرة تعمل على مدار العام.

وأكدت مدير عام دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، سارة الزعابي، أن إطلاق «منصة تمكين رأس الخيمة» يشكل محطة مفصلية في مسيرة تطوير رأس المال البشري في الإمارة، مشيرة إلى أن تمثل منصة تمكين رأس الخيمة نقلة استراتيجية في منهجية تطوير وإدارة رأس المال البشري، حيث تعتمد على التكامل بين القطاعات، وتوظيف المعرفة، وتمكين الكفاءات ضمن منظومة مؤسسية مستدامة.

من جانبه، أشار مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، إلى أن انضمام الدائرة إلى «منصة تمكين رأس الخيمة» يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز التكامل الحكومي في تطوير رأس المال البشري.