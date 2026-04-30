مكتوم بن محمد يوجِه "الاتحادية للضرائب" بمباشرة تطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة

ترأس سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم، اجتماع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، ووجه سموه بمباشرة تطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة "Agentic AI"خلال عامين.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "ترأست اجتماع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب واطلعت على تقرير شامل حول مستجدات المشاريع وإنجازات الهيئة، ووجهت بمباشرة تطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة "Agentic AI"خلال عامين، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم".

وتابع سموه: "برؤى قادتنا وهمم كفاءاتنا نمضي بثبات نحو مرحلة جديدة من العمل الحكومي، ليتحول الذكاء الاصطناعي من أداة دعم إلى منظومةٍ ترسم ملامح حكومة تُدار بالذكاء الاصطناعي وتُقاس بالكفاءة، وتُنافس العالم نحو مستقبلٍ مزدهر".