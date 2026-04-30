ضاحي خلفان: مطارات دبي نموذج يُحتذى في توظيف التكنولوجيا المتقدمة لخدمة الإنسان

قام نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، بزيارة تفقدية إلى الإدارة العامة لأمن المطارات بدبي، حيث اطلع على أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي التي تضمن أعلى معايير الأمن والسلامة للمسافرين ومستخدمي مطارات دبي بشكل عام.

وكان في استقباله، خلال الزيارة، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، اللواء مروان جلفار، ومدير الإدارة العامة لأمن المطارات، العميد خبير حامد الهاشمي، اللذان رافقاه خلال الجولة، مع عدد من الضباط والمسؤولين.

واستمع خلال الزيارة إلى شرح قدمه مدير الإدارة العامة لأمن المطارات حول الخطط المستقبلية الهادفة إلى تعزيز القدرات الاستباقية في رصد وتحليل المخاطر المحتملة وكيفية التعامل معها وفق أفضل الممارسات العالمية، وسبل رفع كفاءة العمل الأمني وتسريع الإجراءات، مع المحافظة على أعلى معايير الدقة التي تؤكد على ريادة أمن الطيران في مطارات دبي.

وأشاد بما شاهده من تطور كبير في المنظومة التقنية في أمن المطارات بدبي، مؤكداً أنها تجسد نموذجاً يحتذى به في توظيف التكنولوجيا المتقدمة لخدمة الإنسان، وقدرة الكوادر الوطنية على دمج الذكاء الاصطناعي في صلب العمل الأمني، ما يعزز ثقة العالم بمطارات دبي كبوابة عالمية آمنة وذكية، ويترجم رؤية دبي في تقديم تجربة سفر تجمع بين الأمان المطلق والراحة الفائقة.

وأكد خلال الزيارة أهمية تكامل الأدوار بين شرطة دبي وكل الشركاء الاستراتيجيين في المطار، مشيراً إلى أن العمل بروح الفريق الواحد ضمن منظومة متكاملة لأمن الطيران هو الركيزة الأساسية التي تضمن استدامة النجاح وتوفير بيئة سفر آمنة وموثوقة، تعكس التناغم الاحترافي بين مختلف الجهات العاملة في مطارات دبي.