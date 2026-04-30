تفعيل نظام المواقف المدفوعة في القطاعين التجاريين «ME9» و«ME12» بمدينة محمد بن زايد

أعلنت شركة «كيو موبيليتي» تفعيل نظام المواقف المدفوعة في قطاعات تجارية عدة بمدينة محمد بن زايد، بإشراف تنظيمي من مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) التابع لدائرة البلديات والنقل، ابتداء من السادس من مايو المقبل.

وتشمل المرحلة الثالثة تفعيل المواقف المدفوعة في القطاعين التجاريين «ME9» و«ME12» في مدينة محمد بن زايد.

ويبلغ عدد المواقف الفرعية التي يشملها التفعيل في هذه المرحلة 10 آلاف و205، موزعة على: ME9 (3219 موقفاً)، وME12 (6986 موقفاً)، كما تشمل هذه المواقف مساحات مخصّصة لأصحاب الهمم.

وستُطبّق رسوم قدرها درهمان للساعة الواحدة على المواقف الفرعية، مع إمكانية سداد الرسوم عبر القنوات الرقمية المتنوعة، بما في ذلك «درب» و«تم»، والرسائل النصية القصيرة، أو أجهزة الدفع المتوافرة في المنطقة، لضمان تجربة استخدام مرنة وسلسة لجميع المستخدمين.

تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من تنظيم المواقف انطلقت بصورة مجانية، اعتباراً من 15 ديسمبر الماضي، وشملت القطاعات ME9 وME10 وME11 وME12.

وفي السادس من أبريل الجاري، تم تدشين المرحلة الثانية، التي تضمنت تفعيل نظام المواقف المدفوعة في القطاعين ME10 وME11، إضافة إلى المناطق التجارية الواقعة على الشارع الرئيس ضمن مناطق الفلل Z17-01 و19Z وZ20 وZ27، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وإحكام تنظيم الوقوف في المناطق ذات الكثافة العالية.