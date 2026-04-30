أحمد لوتاه: خدمة مجتمع دبي واجب ومسؤولية يعتز بها كل مواطن

أعرب أحمد ناصر لوتاه عن بالغ شكره وتقديره للجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي، بمناسبة تكريمه، مثمّناً الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المعنية، وفي مقدمتها بلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، في خدمة المجتمع، ودعم المبادرات الإنسانية والوطنية التي تُجسّد قِيَم التكاتف والتعاون في الإمارة.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت قصة لوتاه بعنوان «مواطن في دبي يحوّل منزله إلى (ممر آمن) للسيارات لتلافي تجمعات المياه»، والمبادرة التي قام بها وقت الحالة المطرية التي شهدتها الإمارة أخيراً، إذ جاءت مبادرته بشكل عفوي وفوري عندما لاحظ معاناة السائقين بسبب تجمعات المياه في منطقة محيصنة الأولى، حيث قام بفتح منزله وتحويله إلى ممر آمن لعبور المركبات، مستفيداً من وجود مدخلين للمنزل، ما مكّن العشرات من السائقين، لاسيما أصحاب السيارات الصغيرة، من تجاوز تجمعات المياه، وتفادي تعطل مركباتهم أو تعرّضها للغرق، وأسهمت المبادرة في تسهيل مرور مركبات كانت تقل حالات طارئة، وأخرى لكوادر طبية كانت في طريقها لأداء مهامها، وهو ما ضاعف من شعوره بالمسؤولية والسعادة.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن ما قام به خلال الحالة المطرية الأخيرة يُعدّ واجباً وطنياً وإنسانياً قبل أن يكون مبادرة شخصية، مؤكداً أن خدمة الوطن وأفراده مسؤولية يعتز بها كل مواطن.

وأكّد لوتاه أنه لا توجد مدينة في العالم تضاهي دبي بما تقدمه من خدمات متطورة وجودة حياة ورعاية لكل من يعيش على أرضها، مشيراً إلى أن ما تشهده الإمارة من بنية تحتية متقدمة، وسرعة استجابة في مختلف الظروف، يعكس رؤية القيادة الرشيدة وحرصها على إسعاد المجتمع.

وأضاف: «نتوجه بجزيل الشكر إلى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، على دعمه اللامحدود لأفراد المجتمع، وحرصه على تكريم النماذج الإيجابية التي تسهم في خدمة المجتمع، فالقيادة الرشيدة هي مَن غرست فينا قِيَم مساعدة الآخرين، والتسامح، وحب الخير، وفعل المعروف».

كما وجّه شكره إلى رئيس اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي، محمد عبدالله القرقاوي، مشيداً بجهود اللجنة في دعم المبادرات التي تعكس الوجه الحضاري والإنساني لدبي، كما شكر هيئة الطرق والمواصلات في دبي وبلدية دبي على كل ما يبذلونه من جهود كبيرة في خدمة الإمارة، وإسعاد المواطنين والمقيمين، مضيفاً: «المرء حين يسير في شوارع دبي، بما تضمه من نظافة وجسور وأنفاق وخدمات وطرق متطورة، يشعر كأنه يمشي في حدائق».

وأكّد أن أبناء الإمارات نشأوا على حب الخير وحب الوطن، مضيفاً: «أكرمنا الله بحب الخير للغير، وبروح المبادرة، ومساعدة الناس، وفتح الأبواب قبل القلوب لكل من يحتاج إلى العون، وبيوت الإماراتيين مفتوحة دائماً للجميع».

ووجّه شكره إلى صحيفة «الإمارات اليوم» على اهتمامها بنشر المبادرة، ومتابعة القضايا التي تخدم الوطن، قائلاً: «نشكر صحيفة (الإمارات اليوم) على تسليط الضوء على هذه المبادرات الخدمية والإنسانية، وكل ما تقوم به في خدمة الوطن، وإبراز النماذج الإيجابية في المجتمع».