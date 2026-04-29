رئيس الدولة يهنئ علي الزيدي بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" خلال اتصال هاتفي الأربعاء، علي الزيدي بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة في جمهورية العراق الشقيق.

وأعرب سموه خلال الاتصال عن خالص تمنياته لرئيس الوزراء العراقي المكلف بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، مؤكداً حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين ودعم كل ما يحقق الاستقرار للعراق ويلبي تطلعات شعبه الشقيق إلى التقدم والازدهار.

من جانبه أعرب رئيس الحكومة العراقية المكلف عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، متمنياً لدولة الإمارات دوام التطور والازدهار.