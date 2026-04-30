النعيمي: ولاية الفقيه اخترقت مجتمعات مسلمة بخطاب ديني.. والخيانة لا يمكن إلصاقها بدين أو طائفة

أكّد رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور علي راشد النعيمي، أن أعضاء التنظيم الإرهابي، الذين تم القبض عليهم أخيراً، خونة ويتحملون مسؤولية ما قاموا به أمام القانون منفردين، لأن الخيانة لا يمكن إلصاقها بدين أو طائفة أو مذهب أو قبيلة أو حتى بأسرة، ولدينا في تقاليدنا وأعرافنا بين القبائل إذا شذ أحد من القبيلة وتصرف تصرفاً منبوذاً، تتبرأ منه القبيلة وتقول: «هذا زكاة القبيلة».

وقال النعيمي في بودكاست «هنا الخليج»، الذي يقدمه جمال الملا: «مجتمع الإمارات متنوع يضم أطيافاً متعددة ومختلفة، وللأسف الشديد مررنا بحالة خارج سياق المألوف بالنسبة للإنسان والأسرة والنظام والقانون الإماراتي، وهو القبض على خلية إرهابية مرتبطة بنظام ولاية الفقيه الإيراني، وجاء هذا الاكتشاف في سياق أن كل المجتمعات بها من يشذ، ومن يخالف، ومن يخون، ومن يغدر، لذلك وجدنا أن بعض من تشرّف بالمواطنة الإماراتية خان هذا الوطن، وبعض من تشرف أيضاً بأن يعيش على أرض الإمارات مقيماً ارتضى أن يكون عميلاً لدولة أخرى للإضرار بأمن واستقرار الإمارات».

وأضاف النعيمي: «من المهم فهم أن الخيانة لا يمكن إلصاقها بدين أو مذهب، أو طائفة، لأن المهم هو الموقف، ونحن دولة قانون لديها موقف رسمي، لكن المجتمع أيضاً والقبيلة والأسرة يفترض أن يكون لديها موقف، فعندنا في تقاليدنا بين القبائل إذا صدر تصرف غير مقبول من أحد الأفراد تتبرّأ منه القبيلة حتى لا تُحمَّل تبعات ما قام به، لأن لديها موقفاً واضحاً».

وتابع: «أجهزتنا الأمنية مشكورة تسهر على أمن واستقرار هذا الوطن، واكتشفت هذه الخلية وتعاملت معها بالقانون، لكن لا مكان لخائن بيننا، ولا يفترض أن تصمت الأسرة، ولا القبيلة، ولا الأصدقاء، ولا المجتمع كله عن هذا الجرم، ويجب أن نرسل رسالة واضحة ننبذ من خلالها هذا الخائن»، مشدداً على أن هذا الأمر مهم جداً.

وبيّن أن اكتشاف أعضاء لتنظيم خائن ليس الأول من نوعه في الدولة، وسبق الكشف عن خونة ينتمون إلى تنظيم «جماعة الإخوان»، وكانوا أكثر عدداً ومن عائلات كبيرة وقبائل معروفة، ويتبعون المذهب السني، ولكن أسرهم كان لها موقف، ولم تُحمَّل تبعات ما قاموا به من خيانة للوطن، ولذلك نحن لا نصبغ الخيانة أو نربطها بمذهب أو طائفة أو أسرة، ولكن نربطها بشيء واحد، وهو خيانة الوطن، كما أن الآية الكريمة تقول: «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى»، لافتاً إلى أن جميع من كان قريباً من أعضاء هذه الخلية عليه مسؤولية أن يرفض هذه الخيانة، وإدانتها والتبرؤ من هؤلاء الأشخاص، لأنهم خانوا الوطن.

وحول موقف المؤسسات الدينية الشيعية الموجودة في الدولة «المذهب الجعفري» إزاء هؤلاء الخونة، أكد النعيمي أن الدولة لم تُحمِّل الطائفة أو المذهب هذه الخيانة، لأنها تصرفات فردية ويجب أن تبقى في هذا الإطار، فأخوتنا في المذهب الجعفري شركاؤنا في هذا الوطن، لهم ذات الحقوق وعليهم نفس الواجبات.

وحذّر النعيمي قائلاً: «أكبر خدمة يمكن أن يقدمها البعض لأعداء هذا الوطن، أن ننسب هذه الخلية ونربطها بمذهب»، لأن نظام ولاية الفقيه استطاع اختراق العديد من المجتمعات المسلمة بخطاب ديني يختطف فيه بعض أتباع المذهب الجعفري بأجندة أساءت للمذهب الجعفري ورموزه ومرجعياته، لذا يجب أن يكون لدينا موقف واضح بألا نعطيه الفرصة لتقسيم المجتمع، وأن يكون لدينا خطاب مقنع وعقلاني وفق القانون لشركائنا في الوطن، وأيضاً لشركائنا في المنطقة العربية والعالم الإسلامي، أننا لا نُحمِّل أتباع المذهب الجعفري تبعات ما يقوم به النظام الإيراني الإرهابي (نظام ولاية الفقيه)».

وأشار النعيمي إلى أن الخلايا المكتشفة في بعض دول الخليج موجودة منذ وقت طويل، لكنها تحركت أخيراً، لرد المعروف الذي قدمته لهم هذه الدول بالخيانة، لافتاً إلى أن أعضاء الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها في الإمارات، غالبيتهم إماراتيون، والبعض منهم يحملون الجنسيتين البحرينية والسعودية، وعاشوا في خير الإمارات، وعملوا في وظائف لا يجدونها في بلدانهم، لكنهم كفروا بهذه النعمة وارتضوا أن يكونوا عملاء لنظام ولاية الفقيه في إيران لزعزعة أمن هذا البلد، وكشف عن قيام أعضاء الخلية الإرهابية بالتخطيط للقيام بعمليات إرهابية، حيث كانوا يرتادون أماكن حساسة، وساعدوا في إنشاء بنك الأهداف للهجمات الإيرانية الإرهابية التي تعرضت لها الإمارات، والتي زاد عددها على 2800 هجوم بصواريخ ومسيرات، وكانوا يخططون أيضاً لأعمال أخرى، والموضوع حالياً قيد التحقيق في النيابة.

وقال النعيمي: «جزء من تأهيل أعضاء هذا التنظيم هو التستر وراء شخصيات يصعب الشك فيها، فأحد أعضاء الخلية كان من ضمن الطلبة الدارسين بالولايات المتحدة الأميركية، وعندما كنت أذهب في اللقاء السنوي بالطلبة الإماراتيين الدارسين بالخارج، كان يستقبلني بالأحضان ويُظهر تأثره بخطابي الوطني، لكنه كان يضمر شيئاً آخر، كما أن عضواً ثانياً بالخلية كان ضمن الخدمة الوطنية، وهؤلاء تم اختطاف عقولهم، لذا دور الأسرة هام جداً في متابعة أبنائها وحمايتهم، ورصد أي مؤشر أو خلل ما ليتم علاجه بدلاً من التستر عليه».

وأضاف: «سابقاً وجدنا أسراً تعاملت بإيجابية عندما وجدت في أبنائها نوعاً من الانحراف الفكري والتأثر بالفكر الخارجي المتطرف، فبادرت بالتواصل مع الأجهزة الأمنية، وتم إنقاذ أبنائهم ورعايتهم وإعادة تأهيلهم، لذا كل أسرة إماراتية، بغض النظر عن مذهبها، تتحمل جزءاً من مسؤولية حماية هذا الوطن عبر حماية أبنائها من الاختطاف والوقوع في فخ خيانة هذا الوطن، والمبادرة عند ملاحظة أي انحراف بالتواصل مع الأجهزة الأمنية»، مشيراً إلى أن بعض المقيمين أسهموا في اكتشاف بعض الثغرات وبادروا بالإبلاغ، حيث وُجد أناس يصورون بعض الأماكن ويسهلون تحديد الأهداف.

وأشار النعيمي إلى أن العمل الإرهابي يخدم بعضه، لافتاً إلى أن قيادات تنظيم القاعدة الإرهابي متواجدة في إيران، وتنفذ عمليات لحساب الحرس الثوري في مناطق متعددة في العالم، كما يتعاون تنظيم القاعدة الإرهابي في تنظيم عمليات مع الحوثيين في اليمن، لأنهم يخدمون هدفاً واحداً، وهو الإرهاب لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.وشدد على أن دولة الإمارات تحترم الأديان، ولا تتدخل في خصوصيات أي دين وممارسة شعائره، بشرط ألا يصدر تصرف من أي فئة بسبب الدين يُخل بأمن واستقرار الدولة، أو يؤدي إلى مخالفة للقانون، كما أن الدولة تعلي من مبدأ الثقة في التعامل مع مواطنيها، ومنحت المواطنين والمقيمين حرية ممارسة شعائرهم بما لا يخل بأمن واستقرار الدولة ولا يدعم أعداءها، ولذلك موضوع التبرع بخُمس الدخل في المذهب الجعفري يعتبر جزءاً من مسؤولية المرجعية الدينية، وقد سبق أن واجهنا هذه المشكلة خلال حرب الخليج، وتم التواصل مع الشخصيات النافذة، وتمت معالجة هذا الأمر.

وقال: «نحن الآن أمام دروس يجب أن نتعلمها، وهي أن الدولة ستقوم بواجباتها ومسؤوليتها، ولكن أيضاً القيادات الدينية باختلاف مذاهبها يجب أن تتحمل دورها في حماية أتباعها من الاختطاف من الخارج، ومن الوقوع في ممارسات قد تؤدي إلى الإخلال بأمن الوطن، وأن تكون مكوناً إيجابياً في المجتمع الإماراتي، وأن تدرك قيمة أن الدولة تعاملها بمسؤولية المواطنة وليس بمسؤولية المذهب».

وأضاف النعيمي: «الدولة الآن لا تسيِّس التعامل مع الدين أو الطائفة أو المذهب، والإطار الوحيد الذي نتعامل من خلاله مع الجميع هو إطار المواطنة، كما أن اللُحمة الوطنية هي الأولوية، والتعددية الموجودة في الدولة هي مصدر قوة يجب أن نحافظ عليها، وأن نحذر من أي فتاوى عابرة للحدود تستهدف التأثير على أمن واستقرار الوطن، سواء من مذهب سني أو شيعي».

وحول الموقف الإيراني من القبض على الخلية الإرهابية، أشار إلى أن إيران استهدفت الإمارات، رغم أن الإمارات قدمت ضمانات بأنها لن تسمح لأحد باستهداف إيران من أرضها أو بحرها أو سمائها، ورغم ذلك تم استهداف الإمارات بأكثر من 50% من الصواريخ والمسيرات التي أُطلقت على كل الدول، وعندما اكتُشفت الخلية الإرهابية في البحرين وخلايا في الكويت وقطر والسعودية، لم ترد أو تُعلّق إيران، ولكن عند اكتشاف الخلية الإرهابية في الإمارات تحركوا، لأن الإمارات يُنظر لها كنموذج عالمي يقود مشروعاً يحتاجه العالم.

وتابع: «منذ بداية العدوان الغاشم، كم رئيس دولة حضر إلى الإمارات، وكم رئيس دولة تواصل مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وهو ما لم يحدث لأي دولة خليجية أو أي دولة في المنطقة، ما يعكس أن الإمارات لديها شيء مميز، وهذا ما يزعجهم، كما يقلقهم أن الإمارات تقدم نموذجاً للأوطان ونموذجاً للعرب ونموذجاً للمسلمين ونموذجاً للعالم، هذا النموذج مناقض ومدمر لنموذجهم، فما تقوم به الإمارات من تحقيق المكتسبات ومواصلة المنجزات واحترام الإنسان والإعلاء من القيم الإنسانية مؤلم ويقتلهم، لأن لديهم خطاباً مختلفاً لشعبهم والمسلمين والعالم».

واختتم النعيمي اللقاء قائلاً: «التحقيقات (فيما يخص الخلية الإرهابية في الإمارات) تأخذ مجراها، ولكن أيضاً لابد من أن يكون واضحاً أننا لا نقبل بخائن بيننا ولن نرحم عميلاً لعدو يعيش بيننا، وهذا كله في إطار القانون، وأقول للشباب اليوم: أخطر شيء أن تسمح للآخرين باختطاف عقلك والوصاية على هذا العقل بفكر معين، واحذر من يأتيك باسم الدين ليكون له وصاية على عقلك ويجندك لتحقيق أجندته».

علي النعيمي:

• بعض من تشرّف بالمواطنة الإماراتية خان الوطن.. ومقيمون ارتضوا أن يكونوا عملاء لدولة أخرى.

• الخلايا المكتشفة أخيراً في كل دول الخليج، موجودة منذ وقت طويل، لكنها تحركت أخيراً، لردّ المعروف الذي قدمته لهم هذه الدول بالخيانة.

• جميع من كان قريباً من أعضاء الخلية الإرهابية عليه مسؤولية أن يرفض هذه الخيانة، وإدانتها والتبرؤ من هؤلاء الأشخاص، لأنهم خانوا الوطن.

• أحد أعضاء الخلية كان ضمن الدارسين في أميركا، وكان يستقبلني بالأحضان، ويُظهر تأثره خلال لقائي السنوي بالطلبة الإماراتيين في الخارج، وآخر كان ضمن الخدمة الوطنية.