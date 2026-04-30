شرطة أبوظبي: خدمة تخفيض النقاط المرورية حتى 20 مايو المقبل

تُقدّم شرطة أبوظبي خدمات برنامج النقاط المرورية عبر منصة ميدانية في مركز «المشرف مول» التجاري، حتى 20 مايو المقبل، يومياً من الساعة الرابعة مساءً حتى التاسعة مساءً، ضمن مبادراتها الهادفة إلى تسهيل وصول الجمهور إلى الخدمات المرورية وتعزيز جودة الحياة في المجتمع، ودعماً للأولوية الاستراتيجية «أمن الطرق الذكي».

ودعت السائقين إلى الاستفادة من هذه الخدمات التي تهدف إلى تمكينهم من تسوية أوضاعهم المرورية، ورفع مستوى الالتزام بقوانين السير والمرور، بما يسهم في تعزيز سلامة مستخدمي الطريق.

وأكدت شرطة أبوظبي أن المنصة تقدم خدمة استرجاع رخصة القيادة لقائدي المركبات، الذين بلغ مجموع نقاطهم المرورية الحد التراكمي 24 نقطة، وذلك من خلال التسجيل وسداد الرسوم المقررة (2400 درهم) وحضور دورة تأهيل لمخالفي قانون السير والمرور.

وأوضحت أن المنصة تتيح كذلك خدمة تخفيض النقاط المرورية بمقدار ثماني نقاط، للسائقين الذين تُراوح نقاطهم بين ثماني نقاط و23 نقطة، بعد استيفاء إجراءات التسجيل وسداد الرسوم (800 درهم) وحضور الدورة التأهيلية، ليتم بعدها خصم النقاط من السجل المروري.