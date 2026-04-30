مكتوم بن محمد يقدم واجب العزاء بوفاة مطر خلفان المزروعي

قدّم سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، واجب العزاء بوفاة مطر خلفان بالروضة المزروعي، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه لأسرة الفقيد وأبنائه عن صادق العزاء والمواساة، سائلاً المولى، عزّ وجلّ، أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.