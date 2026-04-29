شرطة دبي تنفذ عملية مشتركة مع الـ "إف بي أي" والشرطة الصينية لتفكيك شبكة احتيال دولية

تحت مظلة وزارة الداخلية الإماراتية، نفذت القيادة العامة لشرطة دبي عملية الحارس الثلاثي القوة بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "إف بي أي" والشرطة الصينية، وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على 276 شخصاً، معظمهم من دول جنوب شرق آسيا، ينتمون إلى شبكة احتيال عابرة للحدود.

واستهدفت العملية ثلاث عصابات إجرامية تدير تسعة مراكز احتيال متطورة، تنشط فيما يعرف بعمليات الاستثمار على العائد الوهمي، إلى جانب عمليات احتيال مرتبطة بالعملات الافتراضية ذات الطابع الدولي.

وأدارت شرطة دبي الجهود المشتركة، حيث أفضت الضربة الأمنية المتزامنة عن تفكيك الشبكة الإجرامية في مرحلة واحدة، وضبط أحد أبرز زعمائها في تايلند وذلك بالتنسيق مع الشرطة الملكية التايلندية.