ضاحي خلفان: المنظومة الأمنية في مطارات دبي نموذج متقدم في توظيف الذكاء الاصطناعي

أكد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، أن المنظومة الأمنية في مطارات دبي تمثل نموذجاً متقدماً في توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتعزيز أمن وسلامة المسافرين.

وقام ضاحي خلفان بزيارة تفقدية إلى الإدارة العامة لأمن المطارات في دبي، حيث اطلع على أحدث الأنظمة التقنية المعتمدة، بحضور مساعد القائد العام لشؤون المنافذ اللواء مروان جلفار، ومدير الإدارة العامة لأمن المطارات العميد خبير حامد الهاشمي، واستمع إلى شرح حول الخطط المستقبلية لتعزيز القدرات الاستباقية في رصد وتحليل المخاطر ورفع كفاءة العمل الأمني وتسريع الإجراءات وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأشاد ضاحي خلفان بما شاهده من تطور كبير في المنظومة التقنية في أمن المطارات بدبي، مؤكداً أنها تجسد نموذجاً يحتذى به في توظيف التكنولوجيا المتقدمة لخدمة الإنسان، وقدرة الكوادر الوطنية على دمج الذكاء الاصطناعي في صلب العمل الأمني، مما يعزز ثقة العالم بمطارات دبي كبوابة عالمية آمنة وذكية، ويترجم رؤية دبي في تقديم تجربة سفر تجمع بين الأمان المطلق والراحة الفائقة.

وأكد ضاحي خلفان خلال الزيارة على أهمية تكامل الأدوار بين شرطة دبي وكافة الشركاء الاستراتيجيين في المطار، مشيراً إلى أن العمل بروح الفريق الواحد ضمن منظومة متكاملة لأمن الطيران هو الركيزة الأساسية التي تضمن استدامة النجاح وتوفير بيئة سفر آمنة وموثوقة، تعكس التناغم الاحترافي بين مختلف الجهات العاملة في مطارات دبي.