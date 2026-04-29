شرطة دبي تحذر من خطورة عبور المشاة من الأماكن غير المخصصة لهم

حذر مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي العميد جمعة سالم بن سويدان، من خطورة عبور المشاة من الأماكن غير المخصصة لهم، مبيناً أن العبور من الأماكن غير المخصصة للمشاة يعتبر من أهم الأسباب الرئيسة لوقوع حوادث الدهس.

وأوضح العميد جمعة بن سويدان أن الجهات المعنية في الإمارة وفّرت جسوراً ومعابر آمنة ومجهزة للمشاة على الطرق السريعة، إلا أن بعض الأفراد لا يزالون يصرّون على عبور هذه الطرق من أماكن غير مخصصة، في سلوك بالغ الخطورة قد يؤدي إلى حوادث دهس جسيمة، نظراً لارتفاع السرعات وصعوبة توقف المركبات بشكل مفاجئ.

جاء ذلك، بعدما أصيب شخص في حادث دهس وقع على شارع الخوانيج، نتيجة عبوره الطريق من منطقة غير مُخصصة للمشاة، ما أدى إلى اصطدام إحدى المركبات به، مما أدى إلى إصابته بإصابات بسيطة، حيث تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة له في مكان الحادث.

وحث العميد جمعة بن سويدان، المشاة على الالتزام بقواعد العبور الصحيحة للطريق، والتأكد من خلو الشارع من المركبات، مشيراً إلى أن المادة رقم 89 من قانون السير والمرور الاتحادي، تنص على مخالفة المشاة الذين لا يلتزمون بالإشارة الضوئية أو يعبرون الطريق من غير الأماكن المخصصة، حيث تفرض عليهم غرامة مالية قدرها 400 درهم لتعريض أنفسهم ومستخدمي الطريق للخطر.

ودعا المشاة إلى ضرورة الالتزام بالعبور الآمن من الأماكن المخصصة لهم، والالتزام بالإشارة الضوئية على التقاطعات، وعدم تعريض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر، داعياً السائقين إلى توخي الحذر والانتباه، خاصة في الطرق التي تشهد كثافة مرورية عالية، مشيراً إلى أن شرطة دبي تواصل تنفيذ حملات توعوية ميدانية وإعلامية تستهدف المشاة والسائقين على حد سواء، لتعزيز ثقافة السلامة المرورية، والحد من السلوكيات الخاطئة التي قد تقود إلى حوادث مؤلمة.