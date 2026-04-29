الوطني الاتحادي يوجه 12 رسالة إلى مجلس الوزراء لمناقشة سياسات حكومية

وجه المجلس الوطني الاتحادي في جلسته المنعقدة، اليوم الأربعاء، لمناقشة سياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة، ومكوناً أساسياً للهوية الوطنية، 12 رسالة إلى مجلس الوزراء، تناولت موافقة المجلس على مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بسياسات الحكومة إضافة إلى التوصيات التي أقرها المجلس في جلساته السابقة.

وشملت الرسائل: رسالة بخصوص التوصيات التي انتهى إليها المجلس الوطني الاتحادي في موضوع سياسة الحكومة بشأن سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، ورسالتين صادرتين لإبلاغ مجلس الوزراء بموافقة "الوطني" على مناقشة سياسة الحكومة بشأن تنظيم وتطوير المهن القانونية في الدولة، وإبلاغه بالموافقة على مناقشة سياسة الحكومة في أمن البيانات والسيادة الرقمية، وسياسة الحكومة في تعزيز السلامة الرقمية للطفل.

وتضمنت الرسائل الموجه إلى مجلس الوزراء: موافقة المجلس على مناقشة موضوعات سياسة الحكومة في تطبيق ضريبة الشركات، وسياسة الحكومة بشأن الإسكان وتعزيز الاستقرار السكني للمواطنين، وسياسة الحكومة بشأن المناهج الدراسية، إضافة إلى سياسة الحكومة بشأن دعم الرياضة والرياضيين.

كما شملت الرسائل على إبلاغ مجلس الوزراء على موافقة المجلس الوطني الاتحادي على مناقشة سياسات الحكومة بشأن دعم التراث الثقافي وتعزيز الهوية الوطنية، وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والزراعية، وخفض معدلات السمنة وتعزيز نمط الحياة الصحي، إضافة إلى مناقشة سياسة الحكومة في شأن التوطين في القطاع الخاص.