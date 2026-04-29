“الإمارات للدواء” تعتمد أول بخاخ أنفي للإبينيفرين بديلاً للحقن في حالات الحساسية الحادة

اعتمدت مؤسسة الإمارات للدواء، اليوم الأربعاء، بخاف الأنف "يورنيفي" الذي يحتوي على المادة الفعالة الإبينيفرين، بتركيزين 1 و2 ملغ، لعلاج حالات الحساسية الشديدة لدى البالغين والأطفال من عمر أربع سنوات فما فوق، والتي يتم تحديد الجرعة بناء على وزن المريض، لتصبح الإمارات أول دولة على مستوى المنطقة توافق على هذا المستحضر، ليكون بديلاً عن الحقن.

ويُشكل هذا المستحضر الذي طورته شركة آلك أبيلو إضافة نوعية إلى منظومة الرعاية الصحية والدوائية في الدولة، من خلال إتاحته إعطاء العلاج عبر الأنف كبديل مبتكر عن الحقن، بما يعزز سرعة الاستجابة في التعامل مع نوبات الحساسية الحادة، وتكتسب هذه المقاربة أهمية خاصة، حيث يُعد إعطاء الإبينفرين في الوقت المناسب عاملاً حاسماً في إنقاذ الحياة، في ظل تحديات عملية قد تواجه استخدام الحقن، من أبرزها التردد المرتبط بالخوف من استخدامها أو صعوبة أخذها في اللحظات الحرجة.

يُعدّ "يورنيفي" سهل الاستخدام وسريع التطبيق، ما يتيح التدخل الفوري حتى من قبل أشخاص غير مدربين. هذه البساطة تقلل من التردد وتُسرّع الاستجابة عند ظهور الأعراض، مما يعزز فرص النجاة ويحسّن النتائج الصحية.