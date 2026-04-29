منصور بن زايد يستقبل وزير الأوقاف السوري

استقبل سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، بقصر الوطن في أبوظبي، وزير الأوقاف بالجمهورية العربية السورية، محمد أبوالخير شكري.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والجمهورية العربية السورية في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء وزير العدل، عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، ورئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الدكتور عمر حبتور الدرعي، ورئيس هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر، عبدالحميد محمد سعيد.