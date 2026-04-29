لجنة بـ «الوطني» تعتمد تقرير «سياسة الحكومة في شأن المعاشات»

اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته، أمس، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة رئيس اللجنة، سعيد راشد العابدي، تقرير موضوع سياسة الحكومة في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من مقرر اللجنة، خالد عمر الخرجي، والنائب الأول لرئيس المجلس، الدكتور طارق حميد الطاير، وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي عائشة راشد ليتيم، والدكتور مروان عبيد المهيري، ومنى خليفة حماد، وميرة سلطان السويدي، وتناقش اللجنة الموضوع ضمن محاور الإطار التشريعي، والسياسات والاستراتيجيات الوطنية، والاستدامة المالية لمنظومة المعاشات.