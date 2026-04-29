الاتحاد الأوروبي يجدد تمسكه بأمن منطقة الخليج

جدد الاتحاد الأوروبي تمسكه بأمن واستقرار منطقة الخليج والسلام والأمن الإقليميين.

وأكّد المبعوث الأوروبي الخاص للخليج، لويجي دي مايو، عقب لقائه رؤساء بعثات دول مجلس التعاون الخليجي المعتمدين في بروكسل، أن الاتحاد الأوروبي سيظل ملتزماً بإقامة شراكة استراتيجية مع دول الخليج، مجدداً تمسك الاتحاد بأمنها وبالأمن الإقليمي.

وقال، في بيان، إنه أجرى محادثات مكثّفة مع الدبلوماسيين الخليجيين بشأن المستجدات في المنطقة، خلال الفترة القليلة الماضية.