رئيس الدولة ورئيس وزراء السويد يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات في المنطقة

بحث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس وزراء مملكة السويد، أولف كرسترسون، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والطاقة المتجددة والاستدامة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات التي تُمثّل أولويات تنموية للبلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويسهم في تحقيق النماء والازدهار المستدام لشعبيهما.

وأكّد الجانبان، خلال الاتصال، حرصهما المتبادل على مواصلة العمل المشترك، لتعزيز العلاقات الإماراتية - السويدية، وتوسيع الشراكة التنموية بين البلدين، بما يسهم في تعزيز مصالحهما المشتركة.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، بما تنطوي عليه من تداعيات خطرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، إلى جانب تأثيراتها في أمن الملاحة الدولية، وإمدادات الطاقة، والاقتصاد العالمي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.