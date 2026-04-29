«طرق الشارقة» تصرف 9.1 ملايين درهم لمركبات الأجرة القديمة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة عن بدء صرف المكافأة السنوية لمالكي أرقام مركبات الأجرة القديمة في الإمارة، وذلك بقيمة إجمالية بلغت تسعة ملايين و144 ألف درهم، بواقع 2000 درهم لكل مالك.

كما أكدت الهيئة استمرار صرف التعويض الشهري للمستفيدين في إطار دعم هذه الفئة من محدودي الدخل، وتعزيز مستوى معيشتهم، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم، وكشف رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، المهندس يوسف خميس العثمني، أن عدد المستفيدين من المكافأة بلغ 4572 مالكاً ممن يتم تشغيل مركباتهم حالياً من قِبَل شركات الامتياز تحت مظلة الهيئة.

من جانبه، أكد مدير الهيئة لشؤون المواصلات، عبدالعزيز محمد الجروان، أن هذه الخطوة تأتي التزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، وحرصه الدائم على متابعة أوضاع المواطنين المعيشية، خصوصاً مُلاك أرقام المركبات القديمة، بما يمكنهم من تلبية متطلبات الحياة وتوفير العيش الكريم لهم ولأسرهم، وتجسيداً لقيم التكافل الاجتماعي في المجتمع. وأوضح أن صرف المكافآت تم بعد استيفاء جميع الشروط والتعليمات المعتمدة، مؤكداً حرص الهيئة على تسهيل الإجراءات أمام المستحقين من دون أي معوقات.