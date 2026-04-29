«تنفيذي الشارقة» يعتمد الهياكل التنظيمية لبلديات مدن الإمارة ومناطقها

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الهياكل التنظيمية العامة لبلديات مدن ومناطق إمارة الشارقة، التي شملت خورفكان وكلباء ودبا الحصن والذيد والمُدام ومليحة والبطائح والحمرية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تمكين الجهات الحكومية من أداء أدوارها بكفاءة أعلى، وتعزيز قدراتها المؤسسية بما يحقق مستويات متقدمة من التميز والاستدامة في العمل الحكومي.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس في مكتب سمو الحاكم، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس.

ويأتي الاعتماد في إطار حرص القيادة الرشيدة على تطوير منظومة العمل الحكومي وفق أفضل الممارسات، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على دعم القطاع البلدي، وتعزيز الجهود في تقديم الخدمات الرائدة في المجالات الفنية والمحافظة على الصحة العامة.

واطلع المجلس على عرض حول نتائج معرض الشارقة العقاري 2026، الذي عقد، في يناير الماضي، بمشاركة أكثر من 120 شركة استعرضت أكثر من 200 مشروع، وقد حقق المعرض مبيعات بقيمة 4.8 مليارات درهم، وشهدت خلاله دائرة التسجيل العقاري نمواً على مستوى الإيرادات بنسبة 45.3%.

وشمل العرض عدد زوار معرض الشارقة العقاري، الذي زاد على 18 ألف زائر من مختلف الجنسيات، كما تضمن العرض البرنامج المصاحب للمعرض الذي احتوى على 22 من الدورات التدريبية والورش والجلسات الحوارية التي تعزز الوعي العقاري والاستثماري والإرشادي في البيع والشراء.