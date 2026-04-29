شرطة دبي تُطوّر قدراتها الاستباقية لملاحقة تجار المخدرات

أكدت القيادة العامة لشرطة دبي تطوير قدراتها الاستباقية لملاحقة تجار المخدرات وإحباط مخططاتهم، عبر تسخير أحدث التقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وتعزيز التعاون الدولي.

واطلعت القيادة، خلال اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، على إحصاءات القضايا والأشخاص والكميات المضبوطة، إضافة إلى خطط العمل ومؤشرات الأداء، حيث زودت شرطة دبي عدداً من الدول بـ90 معلومة أمنية خلال الربع الأول من عام 2026، أسفرت عن ضبط كميات من المخدرات والقبض على متهمين خارج الدولة، كما نجحت في رصد وحجب 110 مواقع إلكترونية تروّج للمخدرات، ونفّذت ست حملات نوعية أسفرت عن ضبط عدد من تجار ومروجي المخدرات في مناطق الإمارة.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، اللواء حارب محمد الشامسي، الذي أكد حرص شرطة دبي على استدامة التأهيل والتدريب، وتسخير أحدث التقنيات في عمليات الرصد والتحليل والاستباقية، بما يُعزّز كفاءة التصدي لشبكات الاتجار والترويج، ويرفع جاهزية الفرق المختصة في التعامل مع الأساليب الإجرامية المستحدثة، مشدداً على أهمية استشراف المستقبل، وقراءة المتغيرات المرتبطة بأساليب المروجين والتجار، وتطوير أدوات العمل بصورة مستمرة.