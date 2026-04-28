منصور بن زايد يستقبل وزير الأوقاف السوري

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم في قصر الوطن بأبوظبي، محمد أبو الخير شكري، وزير الأوقاف بالجمهورية العربية السورية.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والجمهورية العربية السورية في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، ويعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، والدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وعبدالحميد محمد سعيد رئيس هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر.