آل حامد: من لا يملك الشجاعة ليروي قصته.. فسيجد من يرويها «على هواه»

أكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد،خلال جلسة «صورة الخليج في الإعلام العالمي.. كيف نعيد تشكيلها؟»، ضمن فعالية «مؤثري الخليج»، أن الصورة النمطية السائدة عن منطقة الخليج ليست وليدة اللحظة، بل نتاج تراكم تاريخي طويل من السرديات التي تحجبها قوالب جاهزة لم تواكب عمق التحولات التي شهدتها المنطقة، مشيراً إلى أن شريحة واسعة من وسائل الإعلام العالمي لا تعكس الواقع كما هو، بل تمرره عبر أطر تفسيرية مسبقة، تنحاز إلى الأزمات وتهمش الإنجازات، في منطق إعلامي يبحث عن الإثارة أكثر مما يتحرى التوازن.

وأضاف: «الحقيقة التي يجب أن ندركها أن الصور الذهنية الخاطئة تتغذى على صمتنا أكثر مما تتغذى على ادعاءات الآخرين، فمن لا يملك الشجاعة ليروي قصته بنفسه، وبصدق وجرأة، فسيجد حتماً من يرويها بدلاً عنه وعلى هواه، لذا فإن المشكلة لم تكن يوماً في نقص الإنجاز، بل في من يملك زمام تفسير هذا الإنجاز للعالم»، ومن هذا المنطلق تقود الهيئة الوطنية للإعلام في دولة الإمارات عملية مأسسة السمعة الوطنية عبر سردية ملهمة، تؤكد أن الإمارات ستبقى دائماً هي من يكتب تاريخها، ويصيغ بوصلة مستقبلها بأقلام أبنائهاو وحول الموقف الإماراتي الواضح من العدوان الإيراني الأخير قال: «الإمارات دائماً صريحة وواضحة في مواقفها، ولا تتغير بتغير الظروف، سرديتنا ثابتة ومستمرة».