العطر: بعضهم راهن على تراجع النموذج الخليجي.. والواقع أثبت صموده أمام الأزمات

أكد رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، سعيد العطر، خلال فعالية «مؤثري الخليج»، أمس، أن بعض الأطراف راهنت على تراجع النموذج الخليجي، إلا أن الواقع أثبت قدرته على الصمود أمام الأزمات، وتماسكه وتجانسه مع العالم، وامتلاكه نهجاً فكرياً متوازناً يضمن استمراره بقوة وتأثير.

وقال: «نعيش اليوم لحظات تاريخية حساسة لدولنا جميعاً.. لا نتعاطى فقط مع الأحداث على حدود الأوطان، لأن صورة هذه الأوطان كذلك مهمة جداً، وسرديتها أيضاً، المعركة ليست لمن ينتصر جيشه فقط، ولكن أيضاً لمن تنتصر قصته».

وأضاف: «اليوم لا نتعامل مع قصص إعلامية خارجية فقط، بل نتعامل أيضاً مع من يصنع هذه القصة، وكيف تُصنع هذه القصة».

وأشار إلى دراسة لمؤشر كامبريدج للثقة بالمعلومات، كشفت أنه بـ10 دولارات فقط يستطيع الشخص جمع 95 ألف مشاهدة، و200 تعليق، كما أشار إلى دراسة أجرتها شركة عالمية مهمة لصناعة الصور توصلت فيها إلى أن 70% من الناس لا يفرقون بين الصورة الحقيقية والصورة المصنوعة بالذكاء الاصطناعي، وعليه «إذا كان بالإمكان تزييف الصورة فإنه يمكن تزييف الوعي، وبالتالي تزييف الحقيقة».

واختتم بالتأكيد على أهمية توحيد الخطاب الإعلامي الخليجي، وتعزيز التقارب بين دوله، بما يضمن إيصال سردية موحدة للعالم بأساليب أكثر تأثيراً وفاعلية.