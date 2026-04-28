عبدالله بن زايد ونائب رئيس البوندستاغ الألماني يبحثان علاقات التعاون والتطورات الإقليمية

بحث سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ونائب رئيس البوندستاغ الألماني (البرلمان الاتحادي) لجمهورية ألمانيا الاتحادية، أوميد نوريبور، مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة والتطورات الإقليمية.

وجاء ذلك خلال لقائه أوميد نوريبور، حيث جرى أيضاً بحث تداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية، التي استهدفت دولة الإمارات وعدداً من دول المنطقة، على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وإمدادات الطاقة، وأمن الملاحة الدولية، والاقتصاد العالمي.

وجدد أوميد نوريبور تأكيد تضامن جمهورية ألمانيا الاتحادية مع دولة الإمارات في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها، ومواطنيها والمقيمين والزائرين.

فيما ثمّن سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان زيارة أوميد نوريبور، التي تأتي تجسيداً لعمق العلاقات الإماراتية - الألمانية، كما تعكس تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات في أعقاب هذا العدوان الإيراني الإرهابي.

كما استعرض الجانبان، خلال اللقاء، التطورات المتصلة بإعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وناقشا أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتحقيق السلام المستدام، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بما يعود بالخير على شعوب المنطقة.

وبحث سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وأوميد نوريبور مسار تطور علاقات التعاون والشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

وأشار سموّه، خلال اللقاء، إلى الدور المحوري الذي تضطلع به البرلمانات في دعم الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات، وتعزيز مسارات الحوار والتفاهم، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار، وتهيئة بيئة داعمة للسلام والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء وزيرة دولة، لانا زكي نسيبة.