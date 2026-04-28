غباش: الإمارات قادرة على حماية سيادتها واتخاذ ما يلزم للدفاع عن أراضيها

عقد رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، ونائب رئيس البوندستاغ (البرلمان) في جمهورية ألمانيا الاتحادية، أوميد نوريبور، جلسة مباحثات بمقر المجلس في أبوظبي، جرى خلالها بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والتنسيق بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يُجسّد الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين وحرصهما على ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكّد غباش، خلال جلسة المباحثات، قدرة دولة الإمارات على حماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات للدفاع عن أراضيها ومواطنيها.

وتطرّقت جلسة المباحثات إلى آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، والاعتداءات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة والصديقة، والجهود الدولية الرامية إلى مواجهة الإرهاب والتطرف، وتأكيد عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واعتماد الحلول الدبلوماسية والسياسية لمعالجة الأزمات، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكّد الجانبان أهمية ضمان أمن وانسيابية الملاحة في مضيق هرمز، باعتبارها ركيزة أساسية لاستقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على أمن الممرات البحرية، ورفض أي تهديدات تمسّ سلامتها أو تعرقل حركة التجارة الدولية، والدعوة إلى تعزيز الجهود الدولية لضمان بقاء المضيق مفتوحاً وآمناً أمام حركة الملاحة.

وأكّد صقر غباش أن الاعتداءات الإيرانية، التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية في دولة الإمارات ودول المنطقة، تُمثّل انتهاكاً لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتقويضاً للأمن والسلم الإقليميين.

وأشار إلى تعرض دولة الإمارات لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضمن الاعتداءات التي شهدتها المنطقة، مؤكداً قدرة الدولة على حماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات للدفاع عن أراضيها ومواطنيها.

وأعرب صقر غباش عن تقدير دولة الإمارات لموقف جمهورية ألمانيا الاتحادية في إدانة الهجمات التي استهدفت الدولة وعدداً من دول المنطقة، وذلك ضمن البيان المشترك، الصادر في 28 فبراير 2026، عن ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، والذي أكّد رفض هذه الاعتداءات، ودعا إلى وقف التصعيد.

من جانبه، أعرب نائب رئيس البوندستاغ الألماني، أوميد نوريبور، عن شكره وتقديره لصقر غباش على حفاوة الاستقبال، كما نقل إليه أطيب تحيات رئيسة البرلمان الألماني.

وأكّد أن ألمانيا تقف إلى جانب دولة الإمارات في مواجهة العدوان الإيراني غير المبرر، لما يُمثّله ذلك من تهديد ليس للإمارات وحدها، بل للأمن والاستقرار العالميين.