أعرب عن صادق مواساته لذوي الفقيد

حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة حميد حارب المهيري

حمدان بن محمد خلال تقديمه واجب العزاء. وام

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

قدّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، واجب العزاء في وفاة حميد حارب حميد المهيري، وذلك خلال زيارة سموّه مجلس العزاء في الشارقة.

وأعرب سموّه عن صادق مواساته لذوي الفقيد، سائلاً الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.

