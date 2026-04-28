محمد بن مبارك المزروعي يستقبل وزير القوات المسلحة البريطانية

استقبل وزير الدولة لشؤون الدفاع، محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير القوات المسلحة البريطانية، أليستير كارنز، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون العسكري والدفاعي بين الجانبين، وسبل تعزيز التنسيق والتفاهم المشترك في المجالات ذات الاهتمام، بما يخدم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأكد الجانبان أهمية مواصلة تبادل الخبرات وتطوير الشراكات الدفاعية، بما يعزز قدرات القوات المسلحة ويواكب التحديات الأمنية الراهنة.