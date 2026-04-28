أكاديمية شرطة دبي تدعم البُعد الإنساني في إعداد الطلبة

أكدت أكاديمية شرطة دبي أن مجلس أولياء الأمور يمثل تجربة رائدة على مستوى الأكاديميات الشرطية، حيث يشكّل منصة فاعلة لتعزيز الشراكة بين الأسرة والمؤسسة الأكاديمية، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تمتلك القيم والانضباط والجاهزية لخدمة الوطن.

وأفاد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي، العميد بدران الشامسي، بأن المجلس يؤدي دوراً محورياً في دعم المسيرة الأكاديمية والتدريبية من خلال تعزيز التكامل بين البيت الإماراتي والبيئة التعليمية، بما ينعكس على توازن شخصية الطلبة المرشحين.

وأشار إلى أن المجلس يعمل وفق رؤية تقوم على تواصل مجتمعي مستدام، ورسالة ترتكز على تفعيل دور أولياء الأمور كشركاء فاعلين في دعم الطلبة، وترسيخ القيم الوطنية والانتماء الأمني لديهم، إلى جانب الإسهام في تنمية قدراتهم الشخصية والقيادية.

من جانبه، أكد مدير أكاديمية شرطة دبي، العميد الدكتور سلطان الجمال، أن المجلس يمثل حلقة وصل حيوية بين الأسرة والأكاديمية، ويسهم في تقديم مبادرات نوعية تجمع بين البعد التربوي والإنساني.